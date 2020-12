Le préfet de la Dordogne annonce la mobilisation de 400 policiers et gendarmes pour les contrôles de couvre-feu le soir du 31 décembre dans le département.

400 policiers et gendarmes mobilisés pour les contrôles du couvre-feu le soir du Nouvel An en Dordogne

Des contrôles seront organisés un peu partout en Dordogne le soir du Réveillon de la Saint-Sylvestre explique le préfet du département sur France Bleu Périgord. Frédéric Périssat annonce que 400 policiers et gendarmes seront mobilisés pour contrôler les attestations de couvre-feu : "Pour ceux qui se déplacent, ils doivent avoir l'attestation dérogatoire qui justifie un déplacement professionnel ou l'aide de personnes en difficulté. Si ce n'est pas le cas, il y aura des sanctions" dit-il.

Les contrôles se feront sur la voie publique mais pas dans les espaces privés : "On ne peut intervenir dans un domicile que s'il y a tapage nocturne avéré. En revanche, si sur un terrain privé, on organise une manifestation de grande ampleur ce n'est plus une réunion privée mais une manifestation publique. Là, nous avons, avec l'appui des parquets, la capacité d'intervenir" assure Frédéric Périssat.

La distribution, la vente et l'achat de carburant par jerricans ou bidons, l'utilisation des artifices de divertissement et des engins pyrotechniques restent interdits jusqu'au 4 janvier partout en Dordogne.