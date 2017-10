400 policiers, gendarmes, pompiers et personnels de santé s'entraînent pour mieux réagir après un attentat

400 gendarmes, policiers, pompiers, personnels des SMUR et SAMU se sont entraînés ensemble. C'était mercredi matin à l'école de police de Nîmes. Un entraînement pour coordonner au mieux leurs interventions après une explosion liée au terrorisme.

Comment doivent travailler ensemble après une explosion d'origine probablement terroriste les différents services appelés à intervenir en même temps : police, gendarmerie, pompiers et personnels de santé. Si tous connaissent leur métier, ils doivent apprendre à travailler ensemble pour être efficaces sans, en même temps, prendre de risques inutiles. C'était le but de cet entrainement mercredi à l'école de police de Nîmes.

Le scénario est simple : explosion dans un appartement avec dégagement de vapeurs toxiques. Les premiers policiers arrivés sur place voient des passants blessés mais ne savent pas que les vapeurs qui se dégagent de l'appartement sont toxiques. Aussi, comment établissent-ils le périmètre de sécurité, comment procèdent-ils avec les pompiers et le SMUR pour l'évacuation des blessés alors qu'il s'agit de terrorisme, maintenant, ils en sont certains.

reportage, mercredi matin, à l'école de police de Nîmes Copier

Et puis ces fumées, elles sont très probablement toxiques, il faut donc que les pompiers qui vont aller chercher les blessés se protègent, et et il y a encore au moins un terroriste vivant... pour aller chercher les blessés les pompiers ont donc revêtu gilet pare-balle et casque pare-balle et par-dessus, une tenue de protection contre les gaz. Et ils évacuent les blessés par un cheminement hors d'atteinte du terroriste, sécurisé par les policiers.

le lieutenant-colonel Michel Cherbetian, responsable des opération au SDIS du Gard Copier

Blessés évacués, le GIGN intervient pour aller neutraliser le terroriste, assaut, le terroriste est neutralisé, fin de l'exercice. C'est l'heure du débriefing : un constat, les moyens radio sont vitaux. Sans communication, aucune action commune possible. Et si la radio est défaillante, il faut se parler de vive-voix entre responsables policiers, gendarmes, pompiers ou personnels de santé. C'est parce qu'ils l'ont oublié que mercredi, l'entraînement a été arrêté au bout de 15 minutes avant d'être recommencé depuis le début.

Mais ce n'est pas un échec pour les responsables, au contraire, c'est à ça que sert un entraînement, à pointer les faiblesses car faire travailler ensemble des gendarmes, des policiers, des pompiers et des personnels de santé est une nécessité vitale et même s'ils ont des formations différentes, et même parfois un vocabulaire différent, ils sont et seront amenés à travailler ensemble.