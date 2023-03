4000 clients n'ont plus d'électricité dans les Alpes-Maritimes

Les rafales de vent, au-delà des 160 km/h localement , ont provoqué des défauts sur les installations électriques ce qui engendré des coupures d’électricité sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes.

ⓘ Publicité

A 18h environ 6 000 clients étaient privés d’électricité

6 000 clients étaient concernés par des coupures d’électricité principalement dans les Alpes-Maritimes (4 000), mais le Var (2 000) est également touché.

Une centaine d’agents d'Enedis sont mobilisés mais :"Les conditions météo n’ont pas permis le décollage des hélicoptères (vents toujours forts) et des drones dédiés à la localisation des défauts sur nos réseaux" précise Enedis avant d'ajouter "Les équipes Enedis sont mobilisées avec des entreprises prestataires pour intervenir le plus rapidement et réalimenter les clients touchés".