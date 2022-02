"4000 limougeauds fument, chaque jour, des cigarettes contrefaites", selon le cigarettier Philip Morris

En marge du procès de sept personnes, dont deux ont été condamnées à de la prison ferme ce vendredi pour avoir vendu des centaines de milliers de paquets de cigarettes contrefaits à Limoges, le "monsieur commerce illicite" du fabricant Philip Morris était ce vendredi l'invité de France Bleu Limousin. Daniel Bruquel, chef du "service prévention du commerce illicite" chez le cigarettier a indiqué que ce type de trafic explosait ces dernières années en France et Limoges n'échappe pas à la règle.

13% des cigarettes fumées à Limoges seraient contrefaites

"300 millions de paquets contrefaits ont été consommés en France en 2020, ce qui fait de la France le pays le plus touché par la contrefaçon de cigarette" a-t-il précisé, déclinant le phénomène au niveau local. La part des cigarettes contrefaites dans le total de la consommation de tabac à Limoges "_est passée de moins de 1% en 2019, à quasiment 9% en 2020, et 13% en 2021, ce qui fait que 3_000 à 4000 limougeauds qui, tous les jours, consomment de la contrefaçon".

D'où sortent de telles estimations ? Daniel Bruquel a expliqué que la marque faisait depuis années, "de manière très régulière, des ramassages de paquets sur la voie publique, qui permettent d'avoir une tendance". Est-ce que ces cigarettes contrefaites peuvent être plus dangereuses pour la santé que les "vraies", qui le sont déjà pas mal ? "On est bien d'accord qu'une cigarette, c'est nocif pour la santé" a dit sans détour Daniel Bruquel, mais "les cigarettes contrefaites sont fabriquées en dehors de toutes normes, de salubrité et d'hygiène, donc on a un produit qui est impropre à la consommation", a des prix évidemment bien en-deçà du prix public du tabac légal.

Un trafic international très organisé

Interrogé sur l'origine géographique de ces cigarettes contrefaites qui inondent Limoges et les villes françaises, le représentant de Philip Morris a indiqué que "la fabrication qui impacte le marché français se fait essentiellement en Belgique, aux Pays-bas et en Pologne et vous avez ensuite tout un circuit de distribution qui amène le produit jusqu'au consommateur final", avec "beaucoup de ressortissants de l'Europe de l'Est".

Des lignes de productions ont aussi été récemment démantelées en France, "c'est même la première fois qu'on trouvait une usine de fabrication en France" a précisé Daniel Bruquel, "cela montre que la menace se rapproche largement du marché français qui est le marché de distribution le plus intéressant pour ces groupes criminels" notamment en raison de la hausse régulière des prix des cigarettes en France (qui a globalement dépassé 10 euros l'unité), pour des raisons de santé publique. "Le fumeur est contraint financièrement, et plutôt que d'arrêter de fumer, il se déporte vers ces cigarettes de contrefaçon" a-t-il conclu.

