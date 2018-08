Avignon, France

Plus de 40.000 téléphones et accessoires, comme des chargeurs et cartes SIM ont été saisis dans les prisons françaises en 2017, un chiffre en hausse constante depuis dix ans. En Vaucluse, le phénomène aussi prend de l'ampleur. Depuis le début de l'année 2018, 406 téléphones portables ont été saisis par l'administration pénitentiaire.

Le centre de détention d'Avignon-Le Pontet compte 850 détenus et "les appareils y rentreraient plus facilement qu'ailleurs par projection dans les cours de promenade". Selon Benjamin Marrou, le secrétaire général adjoint de l'UFAP PACA, "la configuration du site permet une meilleure accessibilité que dans d'autres établissements. Les filets anti-projections sont obsolètes à cause de leur âge et des vents forts qui soufflent dans le département". Le délégué syndical pointe aussi un manque cruel de moyens humains. "Avec un ratio de un gardien pour 100 détenus, il n'est pas possible de réaliser des fouilles quotidiennes en cellule."

Les agents de l'administration attendent beaucoup des dispositifs de brouillage des téléphones que le gouvernement leur a promis en janvier après la grogne généralisée. La ministre de la Justice Nicole Belloubet a annoncé le déblocage dès cette année d'une enveloppe de 15 millions d'euros pour "garantir un brouillage effectif" des portables, et d'autre part l'installation de 50.000 téléphones fixes en cellule, pour ne pas couper les détenus de leurs proches et favoriser la réinsertion. Le premier établissement équipé de téléphones fixes et du nouveau système de brouillage sera la prison de la Santé à Paris. Il ouvrira ses portes le 7 janvier 2019, après quatre ans de travaux.

Dans les anciennes prisons comme au Pontet, aucun délai n'est encore annoncé pour de tels équipements.