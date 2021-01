41 chats maltraités secourus par la fondation 30 millions d'Amis à La Teste-de-Buch

La propriétaire des chats explique avoir été "débordée" par les animaux qui vivaient sous son toit. 30 Millions d’Amis a déposé plainte pour abandon, maltraitances et sévices graves.

Les équipes de 30 Millions d'Amis ont découvert 41 chats dans cette maison insalubre de La Teste. Le récit des bénévoles, publié mercredi sur leur site internet, fait froid dans le dos : "une forte et insoutenable odeur imprègne chacune des pièces jonchées de vêtements et d’objets en tout genre. Les animaux sont maigres, d’autres borgnes, certains ont les oreilles atrophiées… Un cadavre de chaton gît sous le congélateur. Un autre, plus loin, est en état de décomposition."

Aucun chat n’était identifié ni stérilisé. La plupart étaient affamés. "Sur la quarantaine de chats, il n’y en a que 3 qui se portent bien", explique Anne Puggioni, responsable du refuge 30 Millions d’Amis. "A notre arrivée au refuge, ils se sont jetés sur la nourriture. Il va falloir leur accorder une très grande attention dans les prochaines heures."

La fondation a déposé plainte contre la propriétaire des chats pour abandon, maltraitances et sévices graves.