42 conducteurs verbalisés en Moselle obligés d'installer un éthylotest anti-démarrage

Moselle, France

La préfecture de la Moselle a communiqué les derniers chiffres des suspensions de permis de conduire. Et en août 232 conducteurs ont été en infraction sur les routes et autoroutes du département dont 87 pour un contrôle d'alcoolémie positif. L'alcool est toujours la deuxième cause de mortalité sur les routes en Moselle

Les causes des suspensions du permis de conduire en Moselle - Préfecture de la Moselle

Souffler pour conduire

Sur les 87 personnes qui ont subi un contrôle positif à l'alcoolémie en août, 45 ont fait l'objet d'une mesure de suspension. Les autres (42) ont bénéficié d'un nouveau dispositif applicable depuis le 1er mai. Ils vont pouvoir conduire à condition de faire installer un dispositif d'éthylotest anti-démarrage. Une installation à la charge de la personne verbalisée (1.500€ tout de même) et qui doit être justifiée par une attestation. 3 garages ont un agrément dans le département.

5 installations en août

Depuis le 1er mai en Moselle, 18 chauffeurs ont accepté d'installer un ethylotest dans leur véhicule pour continuer à conduire en toute sécurité et à conserver une activité professionnelle.

Que dit la loi?

Cette mesure, véritable alternative à la suspension du permis de conduire, ne peut s'appliquer qu'aux conducteurs non récidivistes et leur taux d'alcoolémie au moment du contrôle ne peut pas dépasser 1,8 g/L. Un dispositif, "responsabilisant et exemplaire, ce qui lui confère son efficacité, amplement démontrée à l’étranger" estime la préfecture de la Moselle.