42 kilos d'héroïne saisis à Hayange : c'est "près de 10% de l'héroïne saisie en France"

42 kg d’héroine découverts à Hayange, avec 115 000 euros en liquide, quatre véhicules et une arme. Un homme de 32 ans a été mis en examen et écroué. Cette saisie menée en Moselle est l'une des plus importantes de France cette année.

Le chiffre est vertigineux : 42kg d’héroine ! Les enquêteurs viennent de découvrir à Hayange l'équivalent de "près de 10% de l'héroïne saisie en France depuis le début de l'année", selon le Procureur de la République de Thionville Brice Partouche. Le Mosellan qui a été interpellé achetait la drogue dure au Pays-Bas, pour la revendre ensuite.

115.000 euros en liquide et un pistolet automatique

À son domicile d’Hayange, la Brigade de recherche de Thionville et la Section de recherche de Metz ont retrouvé, en plus de l’héroïne, 4 kilos de cocaïne, 17 kilos de produits destinés à couper la drogue, 115.000 euros en liquide, 4 véhicules et un pistolet automatique. Le suspect, un homme de 32 ans, a été mis en examen et écroué.

Les enquêteurs ont "cracké" les codes d'une messagerie cryptée

Ce sont les experts en informatique de la Gendarmerie qui ont permis de remonter jusqu’à lui, en « crackant » les codes d’une messagerie cryptée néerlandaise, « Encrochat »

Depuis le mois de juin, ces enquêteurs numériques ont permis de faire tomber d’importants réseaux de drogue. En septembre, 17 personnes, impliquées dans un réseau international, avaient été interpellées aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Hongrie et en Slovaquie.