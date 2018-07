Lille, France

Après une semaine pleine d'incertitudes en mer, et un mois d'attente en Espagne, certains des 630 migrants rescapés de l'Aquarius ont enfin un chez-eux. La France s'est engagée à en accueillir soixante dix-huit, répartis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et l’OFPRA (office français de protection des réfugiés et apatrides) entre le Nord, la région Auvergne Rhône Alpes et la Provence Alpes Côte d'Azur.

La moitié d'entre eux, quarante-deux exactement, sont hébergés à Lille depuis le 12 juillet, dans une ancienne maison de retraite près du Grand Palais. Financé par l'Etat, cet accueil est soutenu par la mairie de Lille qui prête les locaux, et pris en charge par l'association la Sauvegarde du Nord.

Je suis fière que Lille accueille une partie des réfugiés de l’ #Aquarius, comme elle l’a fait précédemment. Depuis le début de la crise des réfugiés, les Lillois, fidèles à leur tradition d’hospitalité, ont tjrs été à la hauteur et ont su tendre la main à ceux qui ont tout perdu — Martine Aubry (@MartineAubry) July 13, 2018

Tous sont des hommes Soudanais de 18 à 32 ans

Au lendemain de leur arrivée, ces migrants Soudanais, âgés de 18 à 32 ans, discutent dans les couloirs de l'ancienne maison de retraite. Après le repas du midi, on croise des visages souriants, comme celui de ce jeune homme :

"Je pense que c'est bien ici, à notre arrivée nous avons pu manger, prendre une douche et bien dormir, les chambres sont propres. Ils s'occupent bien de nous ici, donc nous sommes très contents d'être à Lille. Et nous sommes très reconnaissants envers toutes les personnes qui travaillent ici !"

Un accueil simple et confortable

Assis sur des chaises en plastique, ils plaisantent sur les matchs de la Coupe du Monde qu'ils vont suivre ensemble à la télévision depuis la salle commune, au rez-de-chaussée. "Il y a des bons joueurs en France, commente l'un deux : Pogba, Griezmann !" "Ils ont l'air d'aller bien, mais on sait fatalement qu'ils ont vécu des traumatismes terribles qui laissent des séquelles", explique Martin David-Brochen, le directeur de l'inclusion sociale pour la sauvegarde du Nord.

Les 42 jeunes Soudanais sont répartis deux par deux dans des chambres avec salle de bain et frigo. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"Notre priorité est qu'ils se reposent, qu'ils se sentent bien ici et qu'ils fassent des bilans de santé", poursuit-il. Les migrants dorment deux par deux dans des chambres avec salle de bain et frigo. Ils disposent aussi d'une cuisine commune."Ce n'est pas un cinq étoiles mais ils sont confortablement installés, commente Pierre de Saintignon, premier adjoint au maire. Ils peuvent vraiment se poser. Les matelas à chaque fois ont été changés pour permettre de les accueillir dans de bonnes conditions."

lls vont demander l'asile en France

Les quarante-deux Soudanais ont tous rendez-vous avec la préfecture dans les prochains jours afin de déposer leur demande d'asile. "On aura très probablement une réponse rapidement, puisqu'ils ont déjà eu des premiers entretiens avec l'Ofpra à Valence. L'Ofpra considère qu'ils ont dans leurs récits de vie des éléments crédibles pour justifier du statut de réfugié", précise David Martin-Brochen.

Ils resteront dans cette ancienne maison de retraite "le temps qu'il faudra", selon Martin David-Brochen, afin d'apprendre le français, trouver un travail et s'intégrer à la société. "Quand la ville et la Sauvegarde avaient accompagné d'autres demandeurs d'asile, essentiellement Syriens, dans ce même lieu, en 2015, ils étaient restés dix-huit mois", précise-t-il.

Appel aux dons

La ville de Lille a lancé un appel aux dons pour aider ces 42 demandeurs d'asile : vous pouvez déposer des vêtements, du linge, de la vaisselle ou des produits de première nécessité à l’Hôtel de Ville dimanche 15 juillet de 9 h à 12 h.