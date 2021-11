4200 bouteilles de vin de la Maison Jaboulet de Tain-l'Hermitage détournées par un livreur

L'enquête des gendarmes de Romans-sur-Isère démarre par une plainte déposée par la Maison Jaboulet auprès de la brigade de Tain-l'Hermitage en avril 2021 mais la date de départ de ces vols est estimée à mai 2020. Huit mois après le dépôt de cette plainte, les gendarmes de Romans-sur-Isère ont interpellé le vendredi 26 novembre, un employé de la Maison Jaboulet en train de livrer un acheteur, un retraité à Guilherand-Granges qui n'était pas prévu sur sa tournée. Le livreur âgé de 56 ans est soupçonné d'avoir détourné 4.200 bouteilles de ce vin rouge haut de gamme et d'avoir fourni 700 cartons à ce possible recéleur ardéchois.

Le préjudice est estimé entre 180.000 et 230.000 euros car le prix moyen d'une bouteille est de 40 euros. À chaque fois, il aurait revendu le carton de bouteilles 25 euros plus cher que ce qu'il n'en valait. Le présumé recéleur aurait ensuite revendu au compte goutte les bouteilles sur Cornas, Saint-Péray en Ardèche et Portes-lès-Valence. Selon les enquêteurs, les clients auraient ensuite acheté sans facture et il n'est pas certain qu'elles aient pu avoir connaissance qu'il s'agissait de bouteilles dérobées.

Le livreur ainsi que l'acheteur ont été placés en garde à vue, l'un pour les vols, l'autre pour recèle. Tous les deux sont convoqués devant le Tribunal Correctionnel de Valence le 4 février 2022.