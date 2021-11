43.000 foyers privés d'électricité ce mardi en début d'après-midi dans le Douaisis

Une panne électrique importante a touché Douai et les communes limitrophes ce mardi 2 novembre entre 13h30 et 15h30. Au plus fort de l'incident, 43.000 foyers ont été privés d'électricité. Enedis indique que des investigations sont en cours pour trouver l'origine de la panne.