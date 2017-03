43 cambriolages en moins d'un mois, 5 jeunes arrêtés sur le bassin de Thau

Cinq jeunes mineurs ont été interpellés dans début de semaine à Sète et Frontignan. Ils ont reconnu avoir commis plus de quarante cambriolages au mois de mars sur le bassin de Thau.

43 cambriolages en un mois, la gendarmerie et la police viennent de résoudre une belle enquête en un temps record.

En début de semaine, 5 jeunes ont été interpellés, 5 mineurs (4 de 17 ans et un de 16 ans) soupçonnés d'avoir commis plusieurs dizaines de cambriolages sur le Bassin de Thau dans le courant du mois de mars.

Ils écumaient essentiellement les petits commerces, la nuit, des cambriolages vite fait pour prendre la recette, quelques objets de valeur vite revendus sous le manteau, des vols dans des voitures quand ce n'était pas les voitures elles mêmes qui étaient dérobées. Des cambriolages commis toujours avec le même mode opératoire, des portes forcées au pied de biche. 43 vols commis à Sète, Frontignan, Mèze, ou encore Balaruc les Bains et Balaruc le Vieux.

La gendarmerie et la police ont rapidement fait le lien et mené leur enquête en commun. C'est la vidéo surveillance dans la rue ou dans les boutiques qui a permis d'identifier ces jeunes cambrioleurs. Deux d'entre eux étaient déjà sous le coup d'un contrôle judiciaire pour des faits similaires, ils étaient dans l'attente de leur procès. Les trois autres étaient encore inconnus de la justice. Tous ont reconnu les faits.

Ces 5 jeunes vivent à Sète et Frontignan, scolarisés, vivant chez leur parents. Pas forcément des "fils de bonne famille" mais rien non plus du délinquant tel qu'on l'imagine, désocialisé ou drogué.

La résolution de ces cambriolage a été l'occasion pour le procureur del a République de souligner la très belle collaboration entre la police et la gendarmerie, Christophe Barret rappelle également que l'impunité n'existe pas pour les mineurs, deux d'entre eux ont été placés en détention préventive.