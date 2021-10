PHOTOS - Faune sauvage : 43 espèces d'oiseaux observées dans le port des Minimes, à La Rochelle

La Ligue de protection des oiseaux (LPO) a fait des observations dans le port rochelais pendant 8 mois. Elle y a trouvé des habitués, comme la mouette rieuse ou le goéland, mais aussi des visiteurs plus rare comme l'Harelde boréale.

Mouette rieuse, goéland, Harelde boréale... Tous ces oiseaux passent par le port des Minimes de La Rochelle. C'est la LPO, la ligue de protection des oiseaux, qui les a recensé. Et il y a donc 43 espèces d'oiseaux au port des Minimes ! Le résultat de huit mois d'observation par des bénévoles dans le port rochelais. Ils y ont trouvé des habitués, comme la mouette rieuse ou le goéland... mais aussi des visiteurs plus rare comme l'Harelde boréale. Le rapport vise à comprendre leurs interactions avec le système portuaire. Le Vieux Port et Port Neuf ont également été observés, mais la priorité a été donnée au port des Minimes.

Les cinq espèces les plus fréquentes rencontrées dans le port des Minimes sont :

La mouette rieuse

Le goéland argenté

Le goéland marin

Le grand cormoran

Le tournepierre à collier

La mouette rieuse © Maxppp - Philippe Clément

Le goéland argenté © Maxppp - Philippe Clément

Le goéland marin © Maxppp - Thierry Creux

Le grand cormoran © Maxppp - Thierry Creux