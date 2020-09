44 automobilistes verbalisés pour excès de vitesse sur la N19

Les gendarmes du Territoire de Belfort ont procédé à 44 verbalisations ce mardi matin sur la Nationale 19 entre Trévenans et Bourogne. Ils ont procédé à la rétention de 4 permis. Un automobiliste circulait à 55 km/h de plus que la vitesse autorisée.

Les contrôles ont eu lieu entre Trévenans et Bourogne (Image d'illustration)

Les automobilistes étaient visiblement pressés ce mardi matin sur la Nationale 19. Les gendarmes du Territoire de Belfort ont dressé 44 procès-verbaux entre 6h30 et 10 heures du matin, sur la portion entre Trévenans et Bourogne. Les forces de l'ordre ne verbalisaient d'ailleurs que les automobilistes qui roulaient à plus de 117 km/h alors que le tronçon est limité à 90 km/h.

Parmi les 44 conducteurs verbalisés, certains n'ont pas pu repartir au volant. Les gendarmes ont procédé à la rétention du permis de 4 automobilistes : un jeune conducteur qui roulait à plus de 130 km/h, un autre automobiliste qui circulait à 145 km/h, soit 55 de plus que la vitesse autorisée.

En plus des verbalisations pour excès de vitesse, un conducteur a perdu son permis car il roulait sous l'emprise de stupéfiants.