450 bénéficiaires du Secours Populaire dans les Landes pour le pont de l'Ascension

Une centaine de familles soutenues par le Secours Populaire sont en vacances jusqu'à dimanche à Tarnos près de Bayonne. Cinq jours dans un village vacances avec au programme la plage, la mer, et le surf. Pour la plupart, il s'agit de leur seule escapade de l'année.

Ils ont à peine débarqué à l'entrée du village que déjà, Marylène interpelle les nouveaux vacanciers : "attention, il fait très chaud, alors il faut boire beaucoup ! On n'oublie pas non plus la crème solaire car le soleil brûle, et on met des casquettes pour éviter l'insolation!" Cette salariée du Secours Populaire a accompagné les familles depuis la région parisienne, d'où elles sont en grande partie originaires.

En France, un enfant sur trois ne part pas en vacances. Pour les 450 personnes rassemblées cette semaine à Tarnos, c'est donc un grand changement dans leur quotidien.

Julienne arrive de Thiais avec sa fille Fanja, 19 ans, et ses triplés Léonardo, Antonino et Massimo, 13 ans. Le temps du séjour, elle a troqué la chambre d'hôtel où le Samu social les loge depuis deux ans pour un chalet au milieu des arbres... "On est reçu comme des rois et des reines ici! C'est le confort total ! Regardez : chacun a sa chambre, c'est magnifique!"

Un changement de cadre radical dont compte bien profiter Antonino : "Chez nous, c'est la ville. Il y a du bruit, les voitures, la pollution... Alors qu'ici c'est la nature, c'est zen!" Au programme de ces cinq jours, la piscine évidemment, mais aussi les balades en vélo, la mer, et la découverte des sports locaux. "On va essayer le surf pour la première fois" s'écrie Massimo. Est-ce qu'il a peur? "Non! Au contraire, c'est excitant!' Fanja, la grande soeur, pourrait se laisser tenter par la pelote basque . "J'ai vu ça sur Internet, ça a l'air intéressant et c'est typique de la région !". Quant à Léonardo, ce sera "basket, piscine, plage, et bronzette au maximum!"

Culture basque et lien social

Pendant la semaine, le Secours Populaire a aussi prévu une visite de l'écomusée de Marquèze, ainsi que des soirées thématiques sur le pays basque, histoire de découvrir la culture de la région qui les accueille pendant quelques jours.

Tout est pris en charge. La nourriture est fournie par une chaîne de grande distribution partenaire du Secours Populaire © Radio France - Bastien Deceuninck

Ce séjours est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Parmi la centaine de familles accueillies, certaines viennent de Nouvelle Aquitaine et d'Occitanie. "On a des personnes de différentes régions qui jouent ensemble, qui vont à la piscine ensemble... C'est ça le lien social que l'on va créer. Et on pourra dire que l'on a gagné si certains s'invitent d'un département à l'autre pour les vacances, par exemple."

En 2015, près de 160 000 personnes ont pu bénéficier de vacances grâce au Secours Populaire.