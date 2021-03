450 kilos de cannabis saisis à Marseille, 19 personnes interpellées

La procureure de Marseille précise la mobilisation de près de 250 policiers pour mener a bien cette opération dans la cité de la Savine au nord de la ville. Au total 19 personnes interpellées et placées en garde à vue, tous les lieux de stockage découverts. En plus des 450 kilos de cannabis , 258.100 euros ont été saisis ainsi que 235 grammes de cocaïne et un fusil à pompe.Cette opération est le fruit de plus d'un an d'investigation et de surveillance.A Marseille de nombreux quartiers sont gangrenés par le trafic de drogue.Les réseaux se professionnalisent , ils deviennent plus violents, selon des spécialistes de criminologie. D'aprés les derniers chiffres policiers, la ville compterait 156 "plans stups" c'est à dire des points de deal. Certains accueilleraient jusqu'à 2.000 clients par jour. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors de sa visite fin février a annoncé des renforts policiers pour mener la lutte contre ces trafics.