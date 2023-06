Yonne : 46 kilos de résine de cannabis découverts lors d'une opération antistupéfiants à Migennes

Sept interpellations ont été menées lundi matin et lundi soir à Migennes (Yonne) et ses environs. Sept personnes qui se trouvent actuellement en garde à vue. C'est la brigade de recherche de la gendarmerie de Sens qui a mené cette opération : 60 militaires ont été déployés, dont des gendarmes spécialisés dans les interventions délicates venus d'Auxerre (PSIG) et de Côte d'or (PSPG). Deux chiens capables de renifler les stupéfiants étaient également mis à contribution, venus de Cosne-sur-Loire et de Dijon.

Des perquisitions très fructueuses

Résultat : 46 kilos de résine de cannabis, 600 grammes de cocaïne et un peu d'herbe ont été découverts. Mais aussi trois armes, dont un fusil d'assaut à billes, une trentaine de téléphones et 10.000 euros en liquide. Les perquisitions ont eu lieu notamment dans un immeuble du centre-ville et dans un hangar situé dans la zone d'activité du canal de Bourgogne. Il aura fallu trois mois d'enquête à la gendarmerie pour aboutir à cette opération.