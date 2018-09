Nîmes, France

Les gendarmes du Gard étaient sur les routes cette nuit pour des opérations de contrôle pendant la feria des vendanges à Nîmes. 46 permis de conduire ont été retirés et 77 conducteurs ont été contrôlés en état d'ébriété au volant de leur véhicule et huit sous stupéfiants. C'est plus que l'année dernière.

100 infractions au total

Une jeune femme qui avait son permis depuis deux jours a même traversé le dispositif des gendarmes à 70km/h après avoir refusé de s'arrêter. Cette conductrice est repartie à pied car son véhicule a été mis à la fourrière. Mis à part ce refus d’obtempérer, elle n'était l'auteur d'aucune infraction. Cette hausse peut s'expliquer par celle du nombre de contrôles. En tout, les gendarmes du Gard ont effectué 2250 dépistages, soit 22 % de plus que l'an dernier. Au total 100 infractions ont été relevées.