Forcené de Gréolières : 48 heures après sa fuite, le principal suspect est toujours recherché

Deux nuits dans la nature, la pluie, les vivres qui se raréfient. Le forcené de Gréolières est toujours introuvable plus de 48 heures après la meurtre d'une femme au Plan-de-la-Tour (Var). Il est soupçonné de l'avoir tuée dimanche entre 3 heures et 5 heures du matin, avant de tirer à nouveau dimanche soir sur un gendarme qui venait l'interroger dans son village des Alpes-Maritimes. Lundi en fin d'après-midi 200 gendarmes étaient sur les lieux et quadrillaient la zone de recherche. Très escarpée, elle s'étend sur sept kilomètres de forêt, de montagne, de grottes.

"La difficulté c'est qu'on décompte 90 grottes dans ce secteur." - une source proche de l'enquête

Le suspect, qui a grandi à Gréolières, était inconnu de la justice et semble avoir "été pris d'un coup de folie meurtrier, dramatique", a indiqué le commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, Nasser Boualam. Toute personne disposant d'informations permettant de localiser cet homme de "1m75, corpulence longiligne, type caucasien, cheveux bruns", doit se manifester "immédiatement", selon l'appel à témoins lancé par la gendarmerie.

Un fin connaisseur des lieux

Le suspect est un homme qui connait bien la zone. Enfant du village, il a passé l'essentiel de son existence ici entre les forêts et la montagne. Chasseur, il en a longtemps arpenté chaque recoin. Un de ses proches résume : "Il y a des grottes, des tunnels, des vestiges de la guerre aussi. Lui, il connait, et il est débrouillard. Même recherché par une brigade cynophile, il a de quoi brouiller les pistes".

"Le plus raisonnable est de se rendre. Il faut à un moment donné savoir déposer les armes. C'est le mieux pour lui et pour sa famille." - Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes

Ses parents habitent le petit village de 600 habitants. Les forces de l'ordre espèrent que le suspect pensera à eux et se rendra sans tarder.