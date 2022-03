48 heures de garde à vue et condamnés à six mois de prison pour avoir fait un faux pass sanitaire à Béziers

"J'ai passé 48 heures en garde à vue et ai été considérée comme une vulgaire délinquante dans une cellule dont vous n'imaginez pas la puanteur avec des traces de merde sur les murs" raconte Muriel à sa sortie de la salle d'audience du tribunal correctionnel de Béziers. Cette infirmière de 56 ans a dû s'expliquer ce lundi devant la justice pour avoir réalisé un faux pass sanitaire au Zinga Zanga l’été 2021. Cette professionnelle de santé, a été dénoncée à l’Agence Régionale de Santé (ARS) par une connaissance. C’est aussi le cas de Charles, 35 ans surveillant au lycée Mermoz à Béziers.

L'un et l'autre, qui se connaissaient, ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Elle, pour avoir réalisé cette fausse injection alors qu'elle était volontaire au centre de vaccination de Béziers pour lutter contre le Covid-19. Lui, son patient, ayant la phobie du vaccin. Le parquet qui avait réclamé neuf mois avec sursis contre la professionnelle de santé n'a pas été suivi par le tribunal.

L'interdiction d'exercer pendant cinq ans n'a pas été retenue

En décembre 2021, les prévenus ont tous les deux été auditionnés au commissariat de Béziers. 48 heures de garde à vue, avant d’être déférés au parquet puis placés, l'un et l'autre, sous contrôle judiciaire. Muriel avait interdiction d'exercer son activité. Une enquête de 519 pages. Des échanges de SMS confirmeront qu'ils s'étaient organisés pour que cette dernière soit présente lors de son rendez-vous.

''Mais pourquoi avoir monté tout ce stratagème'' demande le président du tribunal ? "Par choix, par peur de la vaccination. J’étais méfiant. Je ne me sentais pas vraiment en danger. J’ai choisi la simplicité. Si c’était à refaire, je le referais pas. C’était à une époque où tout le monde ne parlait que de ça" explique le patient.

"J’ai voulu lui faire plaisir" rajoute l'infirmière. "C’est dans ma nature. J’ai besoin de reconnaissance. Je suis dans l’affect humain et puis c’est parti d’une rigolade bienveillante et nous nous sommes pas rendus compte des conséquences. On l'a fait sans rien dire à personne. On savait forcément que ce n’était pas bien. J’ai toujours été une très bonne infirmière. J’ai fait une erreur. Je m’en veux terriblement".

Aucun enrichissement personnel, aucun trafic démantelé

"J'ai vécu un véritable calvaire. Je n'aurais jamais pensé vivre une situation comme celle-là en garde à vue" raconte cette quinquagénaire handicapée qui perçoit une aide de 600 euros par mois en raison d'une maladie invalidante. "Je regrette ce que j’ai fait. Mais je ne me sens pas coupable, je n'ai pas cherché à m'enrichir."

"On aurait simplement pu nous convoquer."- Muriel

"J'ai seulement voulu l'aider. Je suis vaccinée. Je ne suis pas une antivax"-Muriel, infirmière condamnée à six mois de prison avec sursis Copier

Son patient, âgé de 35 ans, est surveillant au lycée Mermoz à Béziers. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Muriel y réalisait occasionnellement des remplacements. L'un et l'autre sont inconnus de la justice. Un casier judiciaire vierge. "Je n'ai pas cherché à détourner un système. J'ai seulement une crainte de la vaccination et de ses conséquences" explique Charles à France Bleu Hérault.

"J'avais peur du vaccin et de ses conséquences. J'ai œuvré pour que ma compagne se fasse vacciner, car elle est malade et fait partie des personnes sensibles."

"J'ai vraiment eu des incompréhensions pendant mes 48 heures de garde à vue. Je me suis retrouvée incarcéré avec un pédophile relâché bien plus rapidement que moi. Je n'ai pas compris pourquoi on nous gardait si longtemps."

"C'est une expérience violence" Charles condamné à 6 mois de prison avec sursis Copier

"On les a pris pour des délinquants notoires. On a craint à un enrichissement personnel et qu'ils étaient impliqués dans un réseau de trafic de faux passe en France" dixit sont avocate Me Bérengère Lecea du barreau de Narbonne.

"Il n'y a rien de tout cela. C’est un acte isolé, pas de composante idéologique antivax." - Bérengère Lecea

"Mon client a choisi la facilité. Il n 'a pas pris conscience de ce qu'il faisait". Bérengère Lecea Copier

Ce pass sanitaire était indispensable pour Charles. Ce dernier décrit par ses collègues de travail comme assidu, fiable, sérieux et pas un influenceur devait se rendre en Corse cet été- là. Un ami se mariait.

Pour le parquet de Béziers, le prévenu qui travaille avec des enfants a mis en danger les élèves, dont il avait la responsabilité.

"J'ai toujours fait le nécessaire pour respecter la distanciation, en portant le masque quand c'était nécessaire. Je n'ai pas voulu faire courir un risque à quiconque. J'ai toujours été très prudent" réplique l'intéressé.

"Tout ça pour ça" déplorent les avocats de la défense.

L'enquête de 519 pages est démesurée déplore aussi Me Alain Terral, l'avocat de l'infirmière. "D'ailleurs, l'interdiction d'exercer demandée par le Ministère Public n'a pas été retenue. Ma cliente pourra poursuivre son activité."

"On voit bien qu'il s'agit d'un dossier sensible, dans une contexte sensible". Me Alain Terral, l'avocat de l'infirmière. Copier

"Je le dis sans ironie, les enquêteurs ont fait parfaitement leur travail. Il faut replacer cette affaire dans son contexte." - Alain Terral,

Les faits sont qualifiés d'une extrême gravité par le parquet de Béziers. "Le surveillant de lycée a agi comme un égoïste afin de pouvoir réaliser ses concerts avec son groupe et d’aller en Corse". Le substitut du procureur David Durand réclame six mois de prison avec sursis contre le patient, ainsi qu’une interdiction d'exercer pendant cinq ans dans le service public. Le ministère public est plus sévère en revanche contre l’infirmière (neuf mois de prison avec sursis cinq ans en interdiction d’exercer son métier d’infirmière).

Les deux prévenus risquaient jusqu'à cinq ans de prison

Muriel et Charles ont l'un et l'autre ont présenté des excuses à la barre. Ils ont dix jours pour faire appel de ce jugement. Pas certain qu'ils prennent le risque de se retrouver une nouvelle fois devant un tribunal.

Le conseil national de l’ordre des infirmières, seul à porter plainte réclamait 1.500 euros de dommage et intérêt en raison du préjudice estimé. Muriel a été condamnée à lui verser seulement 500 euros et remboursement des frais d'avocat. Reste à savoir si des mesures internes seront prises à son encontre en lui interdisant d'exercer ? Le tribunal n'ayant pourtant pas interdit à cette dernière d'exercer son métier.