48 infractions de deux-roues et de trottinettes relevées en moins de trois heures en Dordogne

48 infractions en trois heures ont été relevées par les gendarmes sur l'agglomération de Périgueux ce jeudi entre 15h et 18 heures. Ils ont ciblé les deux roues et les trottinettes. Parmi les infractions, 5 conducteurs étaient positifs à la drogue, dont 2 mineurs il y aussi six conducteurs qui ont reçu une amende car ils avaient trafiqué le pot d'échappement.

Sur cette cinquantaine d'infractions, un peu moins de la moitié concerne des trottinettes. Il s'agit de conducteurs de trottinettes qui conduisaient avec des écouteurs, qui roulaient sur les trottoirs ou bien sans assurance ou encore qui transportaient des passagers.