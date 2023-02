48 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à l'église de Tincques

La "messe des lumières" célébrée par l'évêque d'Arras Monseigneur Leborgne, rendait hommage aux "jeunes qui ont rejoint le ciel" et s'était déroulée sans problème. 200 personnes avaient pris place dans l'église Saint-Hilaire de Tincques mais au moment de quitter le bâtiment vers 22h plusieurs enfants ont été pris de maux de tête et de douleurs au ventre, ils ont été hospitalisés, quelques minutes plus tard plusieurs personnes ont été pris de malaises.

Des dizaines de pompiers étaient présents devant l'église de Tincques ce samedi soir

La salle des fêtes transformée en hôpital

Au total, 48 personnes ont été prises en charge par les pompiers. La salle des fêtes de Tincques s'est transformée en hôpital de campagne avec des lits qui ont été installés et plusieurs personnes ont été placés sous oxygène par le Samu du Pas-de-Calais et les pompiers.

Chauffage défectueux

Selon les premiers éléments, un chauffage défectueux dans l'église est à l'origine de l'intoxication au monoxyde de carbone. Selon nos informations, la mairie et les pompiers n'ont pas pu faire de relevé tellement le taux de monoxyde de carbone était élevé.