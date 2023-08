485 kilos de résine de cannabis saisis à Avignon dans la nuit du 7 au 8 août

Grosse saisie de résine de cannabis à Avignon dans la nuit du 7 au 8 août. La scène s'est déroulée lors d'un "go fast" et d'après une information du journal Le Figaro confirmée par France Bleu Vaucluse, 485 kilos de résine de cannabis ont été saisis dans le coffre de deux voitures à Avignon. Ces deux véhicules ont été repéré alors qu'ils roulaient à vive allure depuis l'Espagne. Grace à la surveillance des forces de l'ordre, l'une des deux voitures est repérée sur le parking d'un hôtel de la cité des papes. Et dans le coffre : pas moins de 13 valises marocaines transportant du cannabis sont découvertes. Les deux hommes interpellés par la Brigade de recherche et d'intervention, ont été placés en garde à vue et mis en examen. Par ailleurs, les enquêteurs ont réalisé 55 000 euros de saisie bancaire.

