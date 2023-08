Quatrième Covid pour une Niçoise de 75 ans, son petit-fils qui vit avec elle ne l'a jamais attrapé

Elle commence à avoir l'habitude. Françoise a 75 ans, elle vit dans le centre de Nice, et c'est la quatrième fois qu'elle attrape le coronavirus. La Niçoise a fait toutes les vaccinations recommandées par son médecin généraliste. La dernière date d'il y a plus de six mois. Le coronavirus ne la quitte donc pas et elle préfère le prendre avec le sourire : "Quand j'ai été encore déclarée positive, je me suis dit "ah zut encore". On dirait que je l'attire ce virus alors que je ne suis jamais malade."

Quels symptômes avec ce nouveau variant ?

Un soir, Françoise ressent une grosse douleur à la gorge, mais ce n'est pas tout : "J'ai eu mal aux oreilles également avec la tête très lourde et je tousse beaucoup mais je ne me suis pas du tout inquiétée. Ce variant est moins douloureux que les fois précédentes."

D'habitude, Françoise suit scrupuleusement tous les conseils de son médecin, mais il y a une recommandation qu'elle n'a pas respectée : "Il fait tellement chaud, je n'ai pas mis le masque dans les transports en commun. On ne peut pas mettre le masque en permanence. Dans le tram à Nice, on étouffe. Pourtant il faut le mettre".

Son petit-fils, Augustin échappe au virus

Quatre coronavirus pour Françoise, aucun pour Augustin. Pourtant son petit-fils vit avec elle depuis le début de la pandémie. Mais sans véritables explications, il n'a jamais été détecté positif. Françoise ne se l'explique pas : "Il vit avec moi pourtant, nous mangeons tous les soirs ensemble et on ne met pas le masque à la maison. Je lui fais la cuisine, on vit ensemble et pourtant il n'a jamais eu le moindre symptôme ou test positif".

Augustin lui aussi n'a pas d'explication. Ce jeune homme va continuer à vivre comme si le coronavirus n'était pas là : "Nous ferons comme d'habitude, je resterai en haut dans mon espace et je ne descendrai que pour manger. Nous allons peut-être mettre un peu plus de distance à table, mais c'est tout. On ne va pas changer nos habitudes".