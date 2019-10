5 ans de prison dont 1 ferme pour la maman du bébé congelé à Lisbourg

Les jurés des Assises de Saint-Omer sont allés au delà des réquisitions. Ils ont condamné la mère du bébé congelé de Lisbourg à 1 ans de prison ferme, et 4 ans avec sursis, pour "privation de sois suivis de mort" de son nourisson de 7 jours. L'affaire date d'il y a 5 ans.

Le verdict est d'un an de prison ferme et 4 ans avec sursis.

Après 2 jours de débats et 2 heures de délibéré, le jury a reconnu la mère du bébé congelé coupable de "privation de soins et d'aliments suivis de mort d'un mineur de moins de 15 ans". Elle écope de 5 ans de prison, dont 1 an ferme.

Le bébé de 7 jours retrouvé dans un congélateur

L'affaire commence il y a 5 ans, quand Lilou, son bébé de 7 jours, est retrouvée dans un congélateur d'une maison de Lisboursg le 2 mars 2014. La jeune femme avait accouché seule en 2011, et avait caché son existence au reste du monde. Elle l'a laissé seule lorsqu'elle allait travailler, et 7 jours après sa naissance, elle a mis le bébé dans le congélateur. C'est le nouveau compagnon de cette femme qui a découvert le corps.

Le procès s'est attardé sur le passé traumatique de l'accusée, violée par son grand-père à 16 ans, qui a fait ensuite un premier déni de grossesse, puis un déni de l'existence de cet enfant, conçu lors d'une relation non-consentie. Ce qui joué devant la Cour d'Assise, c'est la responsabilité et la conscience de cette mère : avait- elle conscience de mettre en danger son bébé? Oui ont répondu les jurés.

Pour l'avocate de l'accusée, ce jugement est incohérent : elle n'était pas jugée pour meurtre, mais pour privation de soin, et ne comprend pas la prison ferme. Elle comparaissait d'ailleurs libre. A l'issu de l'audience, elle a été incarcéré : elle a 10 jours pour faire appel de la décision.