5 ans de prison dont 4 fermes pour un automobiliste qui avait provoqué un accident mortel à Saint-Pierre-en-Auge.

Calvados, Normandie, France,Saint-Pierre-en-Auge

L'accident remonte au 28 octobre 2018. Ce soir là une voiture qui circule sur la D4 sur la commune de Saint -Pierre-en-Auge, dans le Calvados, perd le contrôle après un virage et termine sa course dans un champ. Le passager avant est éjecté. Malgré l'intervention rapide des pompiers, l'homme de 39 ans en arrêt cardiaque, ne survivra pas. Au volant: un homme de 37 ans ivre. Les examens toxicologiques montreront qu'il conduisait avec plus de 3 grammes d'alcool par litre de sang, sans permis de conduire ni assurance et avec des pneus lisses.

A l'arrière du véhicule, le propriétaire de la voiture, lui aussi en état d'alcoolémie avancée : avec encore plus de 3 grammes plusieurs heures après l'accident. Hier les deux hommes étaient jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel à Lisieux; Le conducteur a été condamné à 5 ans de prison dont 4 fermes, et 70.000 euros de dommages et intérêt. Le propriétaire à 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis. Tous deux ont vu leurs permis de conduire annulés avec interdiction de le repasser avant deux ans, et une mise à l'épreuve pendant deux ans.