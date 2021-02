Cinq ans de prison ferme en appel pour l'automobiliste qui a traîné un policier sur 500 mètres près de Nancy

La Cour d'Appel de Nancy a condamné ce lundi un homme âgé de 29 ans à cinq ans de prison ferme pour violences volontaires aggravées, rébellion et refus d'obtempérer. L'automobiliste cherchait à se soustraire à un contrôle policier.

L'intervention a été filmée, diffusée et très partagée l'été dernier par le syndicat Unité SGP Police FO sur les réseaux sociaux. On y voit un policier traîné sur plus de 500 mètres par une voiture qui tente de prendre la fuite, avant d'être immobilisée.

Le conducteur, 29 ans, a été condamné ce lundi 15 février par la Cour d'Appel de Nancy, à cinq ans de prison ferme. Devant le tribunal correctionnel, en octobre dernier, il avait écopé de cinq ans de prison dont un an avec sursis pour violences volontaires, rébellion et refus d'obtempérer.

En août dernier à Chavigny, près de Nancy les policiers sont alertés par un restaurateur dont la commande a été payée avec des faux billets de vingt euros. Au moment de contrôler un véhicule, le conducteur prend la fuite et traîne un policier accroché à sa portière sur plus de 500 mètres. Le policier a été légèrement blessé.

