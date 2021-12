Ardèche : 5 ans de prison pour avoir fait passer une nuit de cauchemar à sa victime

Dans le box des prévenus, trois hommes. Jérémy, 26 ans, Laurent, 31 ans et Nicolas, 38 ans. Tous reconnaissent les faits mais ont bien du mal à les expliquer.

Une nuit de cauchemar

Ce samedi 9 janvier 2021, ils prennent l'apéro tous les trois chez Nicolas à Vinezac. Ils ont déjà beaucoup bu dans la journée et ils continuent en soirée. Jérémy se rappelle qu'il a un différend avec Fabien, un habitant de Prunet à côté de Joyeuse. Il a travaillé chez lui "au black" et il lui devrait 1000 à 2000 €. Jérémy ne sait plus vraiment. On ne saura jamais si c'est exact ou si c'est inventé pour justifier l'expédition.

On s'est monté le chou à trois. On était saouls complet. Jérémy.

Les trois hommes décident d'aller chez Fabien pour disent-ils lui mettre un coup de pression. Ils frappent à la porte. Il est minuit passé. Fabien vient leur ouvrir en caleçon et tee-shirt. Ils le frappent tout de suite : les coups pleuvent. Ils le trainent dehors dans la neige pas plus habillé. Fabien donne son code de carte bleue : il le charge dans une voiture et partent vers un distributeur. Fabien s'évanouit, il est à nouveau frappé et laissé pour mort sur un chemin à proximité de sa maison. Il parvient le matin à se trainer vers la maison de son voisin qui le recueille.

L'alcool excuse tout avec vous. Maître Pitras, avocate de Fabien.

L'avocate de Fabien s'énerve : "L'alcool excuse tout. Cela permet de minimiser les faits et de ne plus se souvenir". C'est vrai que Nicolas explique qu'il a cassé deux ou trois trucs dans la maison : en fait la maison est dévastée. A tel point que Fabien a décidé très vite de la vendre, terrorisé à l'idée qu'ils pouvaient revenir. Il a quitté la région et n'a même pas pu assister à cette audience.

Les avocats de la défense essaient bien d'expliquer ce comportement, en tout cas de rappeler les problèmes parfois graves des prévenus : celui-là souffre d une maladie grave, un autre a perdu son père il y a un an, un autre encore sort de prison et est complétement perdu. Voilà pour le contexte.

Le tribunal essaie de comprendre pourquoi par exemple, Nicolas, 38 ans père de 4 enfants, un emploi stable suit Jérémy dans cette pseudo expédition punitive. Mais le tribunal ne recueille que des balbutiements. Eux-mêmes semblent ne pas comprendre leurs actes.

Le tribunal condamne Jeremy à 5 ans de prison dont un an avec sursis. Nicolas écope de trois ans de prison et deux ans pour Laurent.