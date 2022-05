Vincent et Richard, 19 et 21 ans, ont agressé chez elle une veuve âgée de 87 ans pour lui voler un peu plus de 1000 euros en février dernier. Ce lundi, ils ont été condamnés respectivement à un an et cinq ans de prison ferme

Les agresseurs d'une personne âgée à Arudy condamnés à cinq ans et un an ferme

Le tribunal correctionnel de Pau a condamné ce lundi deux jeunes hommes à cinq ans et un an de prison pour avoir agressé une vieille dame d'Arudy. C'était en février dernier. Vincent et Richard, 18 et 21 ans, se sont introduits chez cette veuve de 87 ans. Richard l'a menacée avec un couteau pendant que Vincent volait une caissette qui détenait plus de 1000 euros en liquide. À l'audience ce lundi après midi, les deux jeunes ont eu des attitudes très différentes, presque opposées.

L'un est honteux, l'autre non

Vincent commence par s'excuser auprès de la victime et sa famille. Il reconnait avoir été lâche. Il raconte qu'il fréquentait, plus jeune, le petit-fils de la mamie. Qu'il était déjà allé chez elle et qu'il connaissait l'existence de cette caissette dans la chambre de la veuve. Vincent s'est rendu à la gendarmerie de Laruns, quatre jours après, mais après s'être acheté des jeux et des accessoires pour sa PS4.

"J'ai rien à expliquer, moi"

L'autre - Richard - lui aussi reconnait les faits, mais il est très loin de faire des excuses. Il a déjà 15 mentions à son casier judiciaire. Il était sorti de prison il y a quatre mois. C'est un impulsif, un bagarreur. "J'ai rien à expliquer, moi". "Mais, menacer une dame âgée avec un couteau, vous n'avez pas honte ?", lui demande un juge. "Je sais pas répondre à ça", dit il en haussant les épaules. "Qu'est ce que vous voulez que je vous dise ? La chose est faite. Que j'ai des regrets, qu'est ce que ca change ?"

Pour Vincent, la peine d'un an est aménagée avec un bracelet électronique. Richard a été conduit à la maison d'arrêt de Pau après l'audience.