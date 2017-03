5 ans ferme pour avoir agressé un épicier de nuit à Montpellier

Trois jeunes âgés de 19 à 22 ans ont été condamnés ce mercredi à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir sauvagement agressé un épicier de nuit après une soirée arrosée en discothèque. Toute la scène a été filmée.

Quartier de la Chamberte à Montpellier, le 11 février dernier vers 7 heures du matin.

Trois camarades viennent de passer la nuit en discothèque pour fêter le vingt-et-unième anniversaire de l'un d'entre eux, quand il débarquent dans l'épicerie Bleu Ciel.

La scène est filmée par la caméra de surveillance de la boutique. Diffusées devant le tribunal correctionnel de Montpellier ce mercredi, les images sont accablantes pour les trois jeunes âgés de 19 à 22 ans. La vidéo fait sept minutes et "elle vaut tous les discours" selon Me Dumont, l'avocat de l'épicier.

"Il s'est vu mourir"

Dès les premières secondes, on voit un des jeunes prendre une bouteille pour la casser. L'un d'eux titube quand il marche. Ensuite l'épicier est pris a partie mais il se rebiffe et arrive même à les repousser hors de sa boutique sans parvenir à verrouiller la porte.

Le répit est de courte durée et les trois jeunes reviennent à la charge. La violence monte d'un cran : le commerçant reçoit des coups, on lui jette des packs de bière sur la tête. Avec un tesson de bouteille, il est blessé au visage et aux mains, il y a du sang sur le comptoir. "Il s'est vu mourir" raconte son avocat.

7 longues minutes de violences gratuites

"Et pourtant il n' pas quitté le navire" poursuit Me Dumont. Le commerçant a tout fait pour se défendre, pour repousser ses agresseurs même si ce n'est pas son commerce. A la barre, cicatrice au niveau de la tempe, l'épicier précise qu'il était employé là depuis deux mois. Son patron en revanche n'a pas fait le déplacement pour le procès.

Les trois jeunes ont demandé pardon. "Quand on voit les images, on dirait des animaux" reconnaît l'un d'eux. Ils ont invoqué l'abus d'alcool pour expliquer ce qu'ils n'hésitent pas à qualifier "d'inacceptable". Un des avocats de la défense évoque le "phénomène de groupe", martèle qu'ils ont bien conscience de la gravité de leurs actes et que leurs regrets sont sincères. Mais le fait qu'ils soient multirécidivistes pour des faits de même nature n'a pas plaidé en leur faveur et leur a donc valu cinq ans de prison ferme.