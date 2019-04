5 blessés dans un accident à La Roche-de-Glun

La Roche-de-Glun, France

La Nationale 7 coupée pendant près de deux heures

Une voiture et une fourgonnette se sont percutées vers 3h dans la nuit de dimanche à lundi à hauteur de La Roche-de-Glun. L'accident a fait 5 blessés légers et un des véhicules a fini sa course contre un poteau France Telecom qui a été sectionné et qui est tombé sur la chaussée. La RN7 a été coupée pendant près de deux heures et les victimes de la collision ont été transportées à l'hôpital de Romans-sur-Isère. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'accident.