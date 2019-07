5 blessés dont 2 graves dans une collision entre Fournès et Montfrin

Fournes, France

Un garçonnet de 8 ans a été grièvement blessé dans une collision survenue entre deux voitures ce mardi après-midi entre Fournès et Monfrin. Il a dû être transféré par hélicoptère du SAMU au CHU de Montpellier. 4 autres personnes, 2 hommes de 30 et 43 ans, une femme de 31 ans et une petite fille de 9 ans, ont été plus légèrement blessées. Elles ont été évacuées à l'hôpital de Nîmes.

On ne connait pas les circonstances de l'accident.

Un blessé grave à Saint-Gilles

Un peu plus tôt, les pompiers du Gard étaient intervenus pour un autre accident à Saint-Gilles. Une seule voiture en cause. Le conducteur âgé de 64 ans a dû être désincarcéré. La passagère agée de 20 ans a été plus légèrement blessée. Les deux automobilistes ont été hospitalisés au CHU de Nîmes.