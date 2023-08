5 choses à savoir sur les lettres de menaces anonymes envoyées à des agriculteurs de la Manche

Une enquête est en cours après l'envoi de plusieurs lettres depuis le 31 juillet, des courriers menaçants envoyés de façon anonyme à des agriculteurs normands.

Qui est concerné ?

Les lettres ont notamment été envoyées aux différents sièges des syndicats FDSEA. Des exploitants ont aussi reçu ces lettres dans les 5 départements normands. Ils seraient une dizaine de la Manche mais aussi du Calvados, de l'Eure et de l’Orne. Pour l'instant on ne sait pas pourquoi ces personnes ont été ciblées

Que contient la lettre ?

La lettre de menaces est anonyme et pointe "les agriculteurs responsables des catastrophes climatiques" et dénonce aussi la politique d'Emmanuel Macron. " Macron va sauter et vous avec " menace le courrier

Combien de plaintes déposées dans la Manche ?

Le parquet de Coutances n'a pour l'instant enregistré qu'une seule plainte. Le parquet de Cherbourg, aucune. Il faut dire que tous les agriculteurs impactés n'ont pas forcément fait la démarche. "Certains ont tout simplement mis le courrier à la poubelle, d'autres nous ont alerté " précise Jean-Michel Hamel, le président de la FDSEA dans la Manche

Il a lui même reçu un courrier et porté plainte contre X. Et il encourage les autres agriculteurs concernés à le faire.

Le syndicaliste n'émet cependant aucune hypothèse. Surtout ne pas mettre d'huile sur le feu. "Tout ce qu'on sait, dit-il, c'est qu'il s'agit peut être non pas d'un corbeau mais de plusieurs auteurs....Les adresses sur les enveloppes sont écrites à la main, et les écritures seraient différentes d'un courrier à l'autre."

Sans être inquiet le syndicat estime qu'il ne faut pas négliger les faits.

Comment réagit la confédération paysanne dans la Manche?

La confédération paysanne de son coté n'a pas été inquiétée dans la Manche. Mais dans l'Orne, un agriculteur converti au bio, proche du syndicat, a lui reçu le courrier. La confédération paysanne condamne la façon de faire, "insupportable" dit l'une des responsables manchoises.

Quelle attitude avoir ?

Les enquêteurs comme les organisations syndicales conseillent de ne pas ouvrir ces courriers, de les amener en gendarmerie et de ne pas les diffuser sur les réseaux sociaux.