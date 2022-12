5 ex-rugbymen du FCG renvoyés aux assises pour viol et non empêchement d'un crime, sans recours possible

Les 5 ex-rugbymen du FCG seront jugés aux assises pour viol et non empêchement d'un crime. ils sont épuisé toutes les voies de recours (photo d'illustration)

Par deux fois, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur ce dossier, celui des 5 ex-joueurs de rugby du FCG poursuivis pour viol et non empêchement d'un crime.

Plus aucun recours possible

Les 5 anciens rugbymen grenoblois ont usé - et c'était leur droit- de tous les recours dont ils pouvaient disposer pour éviter de se retrouver devant une cour d'assises. Ils ont échoué. Ils devront donc répondre de leurs actes devant cette juridiction, a appris France Bleu Isère

L'Irlandais Denis Coulson, le Français Loïck Jammes et le Néo-Zélandais Rory Grice sont poursuivis pour viol en réunion, tandis que Dylan Hayes et Chris Farrell le sont pour non empêchement d'un crime. Depuis le début de l'affaire, en mars 2017, ils affirment que la jeune étudiante, âgée alors de 21 ans, rencontrée dans une boite de nuit, lors d'une soirée bien arrosée, après leur match en Top 14 contre Bordeaux, était consentante. Ce qu'elle a toujours démenti, expliquant qu'elle était ivre et incapable de réagir.

Prochaine étape, le procès aux assises

Selon son avocate, la jeune femme va maintenant se préparer à affronter ses agresseurs dans une enceinte de justice. Un procès qu'elle attend depuis déjà plus de 5 ans. "C*e procès sera une étape douloureuse mais nécessaire pour sa reconstruction et pour qu'elle reprenne le cours de sa vie. Au cours de ses années, elle a fait preuve d'un grand courage"* souligne Maitre Cadiot-Feidt.

Les délais d'audiencement de la Cour d'assises de la Gironde sont longs. "Je ne connais pas encore la date du procès, d'autant que l'audience durera sans doute sur deux ou trois semaines. Mais on espère qu'il aura lieu avant la fin 2023." conclut l'avocate de la victime.