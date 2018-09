Tourville-la-Rivière, France

Ils ont entre 23 et 34 ans et passaient leurs vendredis soirs à faire des rodéos motorisés sur les parkings et les lignes droites du centre commercial de Tourville-la-Rivière. Chaque semaine, des courses à une vitesse folle, des pneus qui crissent, des roues arrière en moto. Et tous les vendredis soirs entre 300 et 400 participants et spectateurs, dont des femmes et des enfants.

Ces rodéos empoisonnent les riverains au point que le maire avait lancé une pétition. Et donc vendredi soir dernier, les policiers de la sûreté urbaine d'Elbeuf et de la BAC de Rouen ont mené une opération contre ces "runs". Une surveillance discrète, des photos et des vidéos qui ont conduit à ces 5 interpellations réalisées mardi, sur la base d'une nouvelle loi d'août 2018 qui réprime ces rodéos.

Leurs 5 voitures ont été saisies. Parmi elles, des bolides surpuissants comme une Audi S3 et une Porsche Cayenne, mais aussi une étonnante Citroën AX. Les 5 hommes, qui reconnaissent leur participation, seront jugés en novembre et la police espère ainsi mettre un coup de frein aux délires de ces "fous du volant"