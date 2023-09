Cinq gros excès de vitesse ce week-end en Mayenne

Le samedi 23 septembre, sur la RN12, à St Pierre des Landes, un automobiliste a été flashé à 142 km/h , et un autre à Aron à 150 km/h. Le lendemain (dimanche 24 septembre), toujours à Saint Pierre des Landes, c''est un motard qui a été intercepté à 143 km/h. Rappelons que sur la Nationale 12, la vitesse est limitée à 80km/h.

Sur les RD30 et RD31, au Bourgneuf la Forêt et à Saint Ouen des Toits, les motards de la gendarmerie ont arrêté deux véhicules circulant à 128 km/h et à 161 km/h au lieu de 110 km/h.

Les 5 conducteurs ont perdu leur permis et ont dû rentrer chez eux à pied.