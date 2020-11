5 hommes et femmes âgées de 18 à 34 ans poursuivis pour viol sur mineur à Bavilliers

Ce lundi, la cour d'Assises des mineurs devra juger pendant 5 jours l'affaire de cette adolescente de 17 ans violée à Bavilliers, dans le Territoire de Belfort. Pendant la nuit du 18 mars 2017, elle avait été torturée et violée par 5 hommes et femmes âgées, à l'époque des faits de 18 à 34 ans.

Cinq hommes et femmes âgées de 18 à 34 ans, au moment des faits, et habitant le Territoire de Belfort, sont jugés à partir de ce lundi devant la cour d'Assises des mineurs pour "viol commis sur mineur avec torture ou acte de barbarie" et "arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant 7 jours". Une sixième personne est poursuivi pour "non assistance à personne en danger". Tous sont accusés d'avoir pris part au viol d'une adolescente de 17 ans à Bavilliers, dans le Territoire de Belfort, la nuit du 18 au 19 mars 2017.

La suspicion d'un vol de portable au cœur de ce drame

C'est avec toute son innocence que la jeune victime se rend ce soir là dans un petit pavillon, un logement social, de la ville de Bavilliers, dans le Territoire de Belfort. A tout juste 17 ans, elle accompagne sa meilleure amie, Kelly, voir son compagnon, et sa belle-mère. Aurore, 34 ans, les accueille, dans un logement mal entretenu, avec des tas d'immondices par endroit. 3 autres personnes sont présentes : Brandon, Mike et Aurélie. Ici on consomme de l'alcool, et on fume du hachich. Une dispute éclate alors, la victime est accusée d'avoir voler un portable, d'avoir tenu des propos désagréables à l'encontre des personnes présentes. Un premier coup est porté.

Des vidéos où les accusés rient

Un premier coup, puis un deuxième, puis une succession de claques. La situation dégénère : la jeune adolescente est attachée, puis violée avec une canette. Elle est frappée à l'aide d'un marteau. Ses tortionnaires vont jusqu'à lui poser une perceuse sur le genou en guise de menace. Les scènes sont filmées entièrement par les accusés, les accusés détiennent d'ailleurs les images, les vidéos difficilement soutenables : on y entend même les rires de celles et ceux qui imposent leurs sévices.

Des menaces de mort

La soirée se termine alors pour la victime dans les toilettes, où elle est enfermée et où elle doit subir les odeurs de ces WC bouchées toute la nuit. Au réveil, les accusés lui font croire qu'elle va mourir, la jeter dans le canal. Ils la conduisent dans un véhicule conduit par une amie du groupe qui a été appelée pour l'occasion. C'est elle qui est poursuivie pour pour non assistance à personne en danger. La jeune victime finalement est libérée. Elle est abandonnée, seule, dans un bois.

Un procès de 5 jours, à huis-clos

Toute la question de ce procès qui va se tenir pendant 5 jours devant la cour d'Assises des mineurs, sera de déterminer qui a porté le premier coup, pourquoi personne n'a su à un moment faire cesser cette nuit cauchemardesque? Pourquoi la seule adulte présente ce soir-là n'a t'elle pas rempli son rôle ? Tous se rejettent la faute, la meilleure amie, par exemple, explique qu'elle craignait qu'on ne lui fasse elle aussi, à son tour, faire passer un "sale quart d'heure".