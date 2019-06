5 hommes mis en examen, un an après un cambriolage violent chez le président du Tours Football Club, Jean-Marc Ettori

Le président du Tours FC avait été attaqué chez lui, en Corse, par plusieurs malfaiteurs armés et cagoulés, dans la nuit du 11 au 12 juin 2018

Cinq hommes ont été mis en examen, jeudi 6 juin, en Corse, un an après le cambriolage violent qui avait eu lieu chez Jean-Marc Ettori, le président du Tours Football Club. Le procureur d'Ajaccio l'a révélé à nos confrères de l'Agence France Presse. Les faits s'étaient produits dans la nuit du 11 au 12 juin 2018, dans le domicile de Jean-Marc Ettori à Porto-Vecchio.

Trois hommes armés et cagoulés s'étaient introduits dans sa chambre en pleine nuit, avant de le rudoyer pour l'obliger à ouvrir son coffre

Le réveil avait été brutal pour Jean-Marc Ettori, sorti de son sommeil vers 3H du matin par trois hommes, cagoulés et armés. Sous la menace, ils l'avaient forcé à ouvrir son coffre fort, avant de partir avec 50 à 100 000 euros en or et en liquide. Le président du Tours FC, qui est aussi PDG de Corsicatours, avait été légèrement blessé, mais surtout "un peu traumatisé" par cette agression, pour reprendre les mots du procureur, à l'époque.

Ces cinq hommes étaient tous déjà connus de la justice, pour des faits similaires

Trois hommes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un vol en bande organisée. Ils sont libres, sous contrôle judiciaire, jusqu'à leur procès. Deux autres hommes, qui nient les faits, sont déjà en détention provisoire pour d'autres vols avec violences. Poursuivis pour le même motif que les trois autres, ils ont également été mis en examen pour vol en bande organisée et séquestration.

Enfin, le procureur précise qu'un sixième suspect a été interpellé, sur le continent : il sera bientôt ramené en Corse pour y être présenté au juge d'instruction.