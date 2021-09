5 jeunes blessés dans un accident de la route dans le Médoc

Deux voitures se sont violemment percutées la nuit dernière à Ludon Médoc. Cinq jeunes ont été blessés, dont un très gravement et qui a dû être désincarcéré par les pompiers.

Selon les pompiers le choc a été violent. A 1heure, ce dimanche, deux voitures se sont percutées en face à face sur la route de Pauillac à Ludon Médoc. Les 3 occupants de la première voiture, 3 jeunes de 18 ans ont été gravement blessés, dont un très gravement et qui a dû être désincarcéré par les pompiers. Dans l'autre véhicule, un autre jeune de 18 ans et une personne de 39 ans ont elles été légèremment touchées. Les gendarmes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cette collision.