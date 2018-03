5 jeunes, 2 majeurs et 3 mineurs ont été mis en examen pour "délit d'embuscade ou guet-apens aggravé". En octobre dernier, ils s'en sont pris à un équipage de la police nationale et à un véhicule des sapeurs pompiers notamment en leur jetant des cocktails molotov. Tous encourent jusqu'à 7 ans.

Nîmes, France

5 jeunes, 2 majeurs et 3 mineurs ont été mis en examen pour "délit d'embuscade ou guet-apens aggravé". Dans la nuit du 7 au 8 octobre dernier, ils s'en sont pris à un équipage de la police nationale et à un véhicule des sapeurs pompiers notamment en leur jetant des cocktails molotov. Tous encourent jusqu'à 7 ans et l’enquête pour tentatives de meurtre se poursuit.

On va goûter du condé, on ne peut pas être plus clair

Les petits frappes s'organisent. On achète de l'essence, on fabrique les cocktails molotov - plus d'une dizaine seront retrouvés - on les transporte, on les jette. Un acte pensé et délibéré. On vole deux scooters, on s'amuse un peu avec puis on les brûle pour attirer la police.

Par pur hasard, le véhicule qui reçoit aussi des pierres et des bouteilles, n'est pas atteint par un coktail molotov. Par hasard aussi, une ambulance des sapeurs pompiers se retrouve dans le traquenard. Pierres, bouteilles et deux cocktails molotov.

On ne peut pas tolérer de tels actes contre les forces de sécurité publique

L’enquête sur les tentatives de meurtre se poursuit

Les 5 jeunes ont été mis en examen pour "délit d'embuscade ou guet-apens aggravé". Ils encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. L'information judiciaire pour tentatives de meurtres suit son cours. En clair, on recherche activement les commanditaires.