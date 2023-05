5 manchois condamnés pour trafic de drogue dans les marais

Ce trafic de cocaïne, héroïne et cannabis a duré entre janvier 2022 et avril 2023 dans la Manche, à Picauville et Hautteville-Bocage mais aussi en Seine-Maritime et dans l’Eure

Deux femmes et trois hommes ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Cherbourg ce mardi pour un trafic de stupéfiants dans le secteur de Sainte-Mère-Eglise. Le tribunal judicaire de Cherbourg a prononcé des peines de 3 mois à 4 ans fermes : 3 mois à l'encontre d'une femme de 35 ans, 12 mois pour celle de 23 ans, enceinte, avec un mandat de dépôts différé. Les hommes, âgés de 36 à 45 ans, qui tous avaient un casier judicaire déjà chargés, ont écopé de 2 ans, 3 ans et 4 ans.

ⓘ Publicité

Un trafic de Picauville à Rouen

Ce trafic de cocaïne, héroïne et cannabis a duré entre janvier 2022 et avril 2023 dans la Manche, à Picauville et Hautteville-Bocage mais aussi en Seine-Maritime et dans l’Eure.

Les gendarmes de Sainte-Mère-Eglise ont mené l'enquête, alertés par une maman inquiète, quand elle a découvert que son fils et sa compagne se droguaient. C'est la spirale : destruction à petit feu, retraits d'argent inconsidérés. Un signalement qui montre tous les enjeux des trafics de drogue dure , rappelle la procureure face aux 5 prévenus qui se renvoient la balle. Minimisent. "On se dépannait mutuellement." dit l'un. "On se rendait service" dit l'autre.

"Vous êtes quelqu'un de très dévoué" lance la présidente" à celui qui a fait pas moins de 84 virées nocturnes à Rouen en quelques mois. Des allers-retours aussi à Caen et dans le sud Manche...pour quelques minutes sur place.

Dans la voiture sa compagne. Aujourd'hui enceinte. "On allait diner " dit-elle. Oui entre 3h 20 et 3h 52 du matin.

Hautteville-Bocage, plaque tournante

Des dizaines de fois, le couple s'est aussi arrêté à Hautteville-Bocage, au domicile de deux autres prévenus. Pour un café peut-être, mais aussi parce que le lieu est devenu une plaque tournante explique le tribunal : de la drogue venue d'autres régions, redistribuée localement.

La petite amie de l'intermédiaire n'a rien vu, rien entendu

"Vous pensiez que ces gens apportaient quoi ?" demande la présidente

"Oh ça les regarde!"

" Et dans le garage ils faisaient quoi ?"

" De la mécanique"

" A 2 h du matin ?"

Arrogante, "je ne sais pas , j 'y étais pas."

Le tribunal la recadre. "Vous êtes sous contrôle judicaire, mais vous pouvez aussi partir en détention."Je m'en fiche, j'ai rien fait" répond-elle.

Fin d'audience, elle part en prison, comme les autres.