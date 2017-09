5 millions d'euros consacrés à un chantier de 18 mois au palais de justice de Tours

Un énorme chantier va se dérouler au tribunal de Tours à partir de décembre 2017 et durant 18 mois. Il s'agit notamment de rénover le palais de justice et de rapatrier le Tribunal d'Instance boulevard Heurteloup, dans les locaux de l'ancienne poste.

C'est un chantier très important qui commencera en fin d'année au palais de justice de Tours : 5 millions d'euros de budget, et au moins un an et demi de travaux.

La justice va acheter une partie du bâtiment de la poste, boulevard Heurteloup, juste à coté de l'actuel palais. Elle y installera le Tribunal d'Instance, qui se retrouvera donc juste à côté du Tribunal de Grande Instance. Les bureaux du tribunal des affaires de sécurité sociale vont également être rappatriés.

L'actuel palais de justice, lui, va subir une importante remise aux normes : deux salles d'audience vont être rénovées. L'accueil du public va être amélioré, avec la création d'un guichet unique du justiciable, facilement accessible. Enfin, les cellules qui accueillent les personnes détenues vont être remises à neuf.

Les travaux devraient commencer au mois de décembre. Si tout va bien, le chantier s'achèvera en juin 2019.