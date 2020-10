Cinq mises en examen et un réseau de trafiquants de drogue démantelé dans le quartier Estressin, à Vienne

Des armes, des stupéfiants, de l'argent liquide et du matériel de pesée et de conditionnement pour la drogue

Tout a commencé par une enquête ouverte en mai dernier par les policiers de la Sûreté Urbaine du Commissariat de Police de Vienne sur un trafic de drogue dans le quartier de Grand Estressin. Au vu des résultats des investigations, un juge d'instruction a été nommé en juillet pour poursuivre les recherches dans le cadre d'une information judiciaire.

Jusqu'à 3.000 euros de drogue vendus chaque jour dans le quartier

En effet, les surveillances ont permis d'établir de localiser un point de vente où plusieurs dizaines de clients du pays viennois venaient chaque jour s'approvisionner dans le quartier. Les policiers ont identifiés neuf trafiquants présumés et parmi eux, trois chefs du réseau qui vendaient du cannabis, de l'herbe, de la cocaïne et de l'ecstasy venant de la banlieue lyonnaise. Selon les enquêteurs, le trafic entre 1.000 et 3.000 euros de drogue étaient vendus chaque jour, ce qui nécessitait des allers-retours tous les 2 ou 3 jours à Lyon pour les trafiquants.

Six interpellations

Le 5 octobre dernier, un coup de filet a permis d'interpeller six personnes grâce à l'intervention de 30 policiers viennois, renforcés par une colonne d’assaut de la Compagnie Départementale d’Intervention de l’Isère, d’une colonne d’assaut de la BAC de Lyon et de deux équipes de la brigade cynophile spécialisées en recherche de stupéfiants.

Elles ont été placées en garde à vue, ainsi que trois autres extraites de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, où elles étaient détenues pour une autre affaire.

De l'argent, des armes et le matériel du parfait dealer saisis

Des perquisitions ont permis de saisir 3.500 euros d'argent liquide, 800g de cannabis, deux pistolets et des cartouches, deux gilets pare-balles, des talkies-walkies et du matériel de posée et de conditionnement des stupéfiants.

À l’issue de leur garde à vue, cinq suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire, trois ont été remis en liberté et un a réintégré sa cellule à la prison de Saint-Quentin-Fallavier pour continuer à purger sa peine.

Les responsables des violences urbaines de cet été parmi les personnes interpellées

Selon la police, parmi les personnes interpellées la semaine dernière dans l'enquête sur ce réseau de trafic de drogues figurent les responsables des violences urbaines et des dégradations qui ont marqué le quartier de Grand Estressin en août dernier. Ces trafiquants auraient créé un climat de peur et d'insécurité et le parquet de Vienne avait organisé plusieurs opérations d'envergure qui avaient permis d'interpeller et d'incarcérer deux des auteurs.