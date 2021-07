5 morts en 10 jours à Marseille : "Des proportions pas vues depuis de nombreuses années" pour Alliance

5 règlements de compte en 10 jours à Marseille, "des proportions qu'on avait pas vu depuis longtemps", assure Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. La dernière victime est un jeune homme de 28 ans, tué dans la nuit de mardi à mercredi par des tirs de kalachnikov alors qu'il était au volant de sa voiture dans la cité Frais-Vallon, dans le 13e arrondissement de Marseille. Une vraie recrudescence selon le syndicaliste, qui y voit une reprise du trafic et une nouvelle guerre des territoires.

Une nouvelle guerre de réseaux

"Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une guerre de réseaux, il y a une guerre de bandes, il y a même une guerre de cartels", explique Rudy Manna. "C'est tout simplement parce que des réseaux sont en attente de têtes de gondoles et aujourd'hui, il y a plusieurs bandes qui cherchent à reprendre ces réseaux ultra lucratifs, parce qu'on ne parle pas de dizaines de milliers d'euros, on parle de millions d'euros et il est évident que ça attire la convoitise de beaucoup de personnes prêtes à tout", ajoute-t-il.

La nature a horreur du vide, et dans ces trafics, c'est une évidence que le vide n'existe pas - Rudy Manna

Le résultat du travail de la police

Cette nouvelle guerre des territoires est en partie liée au travail de la police sur le terrain. Des chefs de file ont été interpellés et il y a donc des places vacantes, selon Rudy Manna : "plus vous êtes présents sur le terrain, plus vous mettez des effectifs qui interpellent des individus sur le terrain, plus vous faites tomber des têtes de réseaux, plus d'autres têtes de réseaux veulent prendre ce réseau-là".