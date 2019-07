Cinq personnes en garde à vue après une trentaine de cambriolages dans le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône

Saint-Gilles, France

Six personnes (quatre hommes et deux femmes) ont été arrêtées ce lundi matin au cours d'une vaste opération menée par une trentaine de gendarmes de Vauvert, aidés du PSIG, d'une équipe cynophile de l'Hérault et de l'hélicoptère de Montpellier. Ils sont intervenus à Nîmes, Saint-Gilles et dans l'Hérault. Cette opération fait suite à l'enquête menée depuis plusieurs semaines par les gendarmes de la brigade de Vauvert.

Les personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir commis une trentaine de "home-jacking" en une dizaine de jours dans les départements du Gard, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône. Des cambriolages qui avaient lieu la nuit.

Au cours de l'intervention, deux personnes ont tenté de s'enfuir et se sont jetées dans le canal à Saint-Gilles. L'une d'entre elles a été sauvée de la noyade par un gendarme.

Les gendarmes ont retrouvé des véhicules volés

Lors des perquisitions effectuées au domicile des personnes arrêtées, les gendarmes ont retrouvé des objets et des véhicules volés aux domiciles des victimes.

Ce lundi soir, cinq personnes âgées de 20 à 45 ans sont en garde à vue. Elles sont déjà connues des services de la justice pour des faits similaires.

Le parquet de Nîmes a été saisi.