Cinq personnes en garde à vue suite au décès d'un jeune du quartier des Aubiers à Bordeaux

Le parquet de Bordeaux semble progresser à grands pas dans cette affaire qui secoue le quartier des Aubiers. On apprend ce lundi soir que, dans le cadre de l'enquête, cinq personnes majeures ont été placées en garde à vue des chefs de meurtre en bande organisée et tentatives de meurtre en bande organisée entre dimanche soir 22h et lundi matin 6h10, à la suite du décès d'un mineur de 16 ans dans une fusillade samedi soir.

Les enquêteurs disposent de nombreux témoignages et attendent aussi de pouvoir interroger les victimes qui, pour certaines d'entre elles, sont toujours hospitalisées. Par ailleurs, des examens techniques de police scientifique sont toujours en cours. Les résultats de l'autopsie de la jeune victime ne seront quant à eux connus que mardi demain.

Rumeurs sur les réseaux sociaux

Ce drame a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux avec la diffusion d'informations non vérifiées. Le parquet de Bordeaux rappelle "qu'il est essentiel que cette enquête, aujourd'hui conduite avec toute la diligence nécessaire, puisse se poursuivre dans les meilleures conditions afin que tous les auteurs de ces crimes puissent être identifiés aux fins de mises en examen et de jugement".