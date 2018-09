Haute-Vienne, France

Cinq personnes ont été interpellées mardi dans le cadre d'une enquête de gendarmerie sur un trafic de cannabis. Les personnes mises en cause cultivaient en intérieur et en extérieur des pieds de cannabis. "Eux-mêmes consommateurs, ils revendaient également une partie de la production auprès d’un petit réseau de clients locaux" explique le Groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne.

Lors des perquisitions réalisées, 35 pieds de cannabis, 136 grammes d’herbe et 850 graines ont été découverts et saisis ainsi qu’une chambre de culture avec 25 pieds en pots et le matériel pour la consommation, le conditionnement et la revente, dont 2 balances de précision.

Les cinq personnes ont été placées en garde à vue. Trois d'entre elles font l'objet d'une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le Procureur de la République de Limoges. Les deux autres ont fait l'objet d'un rappel à la loi.