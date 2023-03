Cinq personnes interpellées pour trafic de stupéfiants rue de Moscou à Belfort

Cing personnes dont quatre Belfortains ont été interpellés par la brigade des stupéfiants de Belfort dimanche 5 mars dernier, pour trafic de drogue. Ce réseau, qui agissait dans la rue de Moscou, avait déjà été précédemment démantelé par les policiers, puis placé sous surveillance, ce qui a permis aux agents de constater qu'il avait été réactivé.

ⓘ Publicité

Cinq personnes interpellées dont un mineur

Parmi les mis en cause figure un mineur belfortain âgé de 17 ans, accusé d'avoir travaillé comme « charbonneur », c'est à dire comme petit vendeur. Il a été interpellé tout comme deux « livreurs » : un Belfortain âgé de 19 ans qui conduisait le véhicule du trafic et son passager, un Bisontin de 19 ans. Une femme de 39 ans est accusé d'avoir hébergé ce dernier et d'avoir participé indirectement au trafic. Une cinquième personne, un Belfortain de 19 ans incarcéré à Besançon, est suspectée d'avoir participé à l'organisation à distance.

Saisie de drogue et de trois véhicules

Les enquêteurs avaient identifié une cinquantaine de clients, qui achetaient principalement de l'héroïne et de la cocaïne. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi 150 grammes d'héroïne, 150 grammes de résine de cannabis et 20 grammes d'héroïne. Trois voitures ont été saisies.

Tous ont plus ou moins reconnu les faits. Le Belfortain incarcéré est retourné en prison, et le bisontin de 19 ans a été placé en détention provisoire. Les deux autres majeurs sont sous contrôle judiciaire. Le mineur sera jugé en avril par le juge des enfants.