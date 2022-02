5 personnes mises en examen après le casse d'un DAB à Bort-les-Orgues en Corrèze

Le casse sur le DAB de Bort-les-Orgues a vite été élucidé. La section cybercriminalité du parquet de Paris annonce que cinq personnes ont été mises en examen suite au démantèlement d'un réseau de "jackpotting" qui avait notamment sévi la semaine dernière sur un distributeur de billets de Bort-les-Orgues, vidé grâce au piratage du système informatique.

Il s'agit d'un groupe de personnes originaires des pays de l'Est. Trois d'entre elles ont été placées en détention provisoire, un autre autre a été laissé libre mais sous contrôle judiciaire. Elles ont toutes été interpellées le 3 février dernier dans le département du Vaucluse, et sont d'ailleurs soupçonnées d'avoir utilisé la même technique de vol contre d'autres DAB en France. Les perquisitions qui avaient suivi l'arrestation avaient permis la saisie de 70 000 euros en espèce.

Ces cinq personnes seront notamment poursuivis pour "vols et tentatives de vols en bande organisée", "entrave au fonctionnement d'un système de traitement de données", "accès et maintien dans un tel système", "détention d'équipement destiné à porter atteinte à un tel système" et "association de malfaiteurs".