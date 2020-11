50 ans après le drame, l'association des familles de victimes du 5-7 va disparaître

Le temps passe et si il n'efface pas les mémoires, il efface les mémoires "vives". 50 ans après l'incendie qui a tué 146 jeunes dans la boite "le 5-7" à Saint-Laurent-du-Pont, l'association des familles de victimes annonce sa dissolution. Portée depuis de nombreuses années déjà par la savoyarde Odette Delvaux, qui a perdu deux fils de 17 et 19 ans dans l'incendie, ce qui a d'abord été un "comité de défense" lors du combat judiciaire, se retrouve aujourd'hui sans beaucoup de survivants et quasiment sans objet. Sa seule tache consistant à veiller à l'entretien du mémorial érigé sur le site depuis 1976 et à organiser les cérémonies chaque 1er novembre. C'est désormais la ville de Saint-Laurent-du-Pont qui va reprendre à sa charge la mémoire du 5-7. La dissolution de l'association des familles de victimes devrait être effective en fin d'année.

La cérémonie des 50 ans du dimanche 1er novembre 2020 (images mairie de Saint-Laurent-du-Pont) :